Arda Turan, hakkındaki iddialara bu sözlerle cevap verdi

Sütlüce'de heyelan sonucu yıkılan binanın sahibi Arda Turan'a ait otel yüzünden bu hadisenin yaşandığını iddia etmişti. Belediyeden konuyla ilgili açıklama geldi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 16:18

Beyoğlu Sütlüce'de aşırı yağışlardan kaynaklı yıkılan binayla ilgili ortaya atılan iddialara Arda Turan cevap verdi. Çökme sonrası konuşan binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında bulunan otelin sebep olduğunu, tüm uyarılara rağmen yapımı durduramadıklarını, bu otelin de Arda Turan'a ait olduğunu söylemişti.

Belediyeden açıklama

Habertürk'ün haberine göre, Beyoğlu Belediyesi otelin Arda Turan'a olduğunu doğruladı. Yapılan açıklamada, yoğun yağış sonrasında toprağın şiştiği, istinat duvarının patladığı, bahsi geçen otelin ruhsatlı bir inşaat olduğu, çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığının bilinmediği, incelemenin sürdüğü belirtildi.

Arda Turan’dan iddialara cevap verdi

Konuya ilişkin sorulara cevap veren Arda Turan, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" dedi. Arda Turan'ın oteli kardeşi için yaptırdığı iddia edildi.