Arda Turan hakkında istenen ceza belli oldu

Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a 12,5 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Güncellenme 15 Ekim 2018 17:03

Arda Turan ile ünlü popçu Berkay, Emirgan’daki bir mekanda kavga ettiler. Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, tedavi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu oldu. Ünlü popçunun avukatı Arda Turan için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

"Cinsel Taciz" suçlaması

Bu kapsamda Arda Turan hakkında; "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız Silah Bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla dava açıldı. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenirken; "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

Arda Turan hakkında 12.5 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde Arda Turan'a 12,5 yıla, Berkay Şahin'e ise 2 yıla kadar hapis isteniyor.