Ara transfer döneminde Başakşehir'e gelen Arda Turan'ın son maçtaki performansı alay konusu oldu.

Güncellenme 12 Şubat 2018 11:22

Barcelona'dan transfer edilen Arda Turan, Galatasaraylıların diline düştü. Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir Arda'dan aradığı verimi alamadı.

Başakşehir'e maç boyunca üstünlük kuran Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı gollerle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşma süresince rakibin defansını zorlamaya çalışsa da fazla etkili olamadı. Maçın 74. dakikasında oyun dışı kalan yıldız oyuncunun yedek kulübesinde yaşadığı üzüntü dolu anlar kameralara yansıdı.

Bu durumu diline dolayan Galatasay taraftarı ise Arda'nın hiç hoşuna gitmeyecek tweetler attı.