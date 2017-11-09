Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?

Mehmet Demirkol, "Bitmiş bu iş, hayırlı olsun" diyerek Galatasaray yönetiminin Arda Turan'ı transfer edeceğini söyledi.

Güncellenme 09 Kasım 2017 16:13

NTV Spor'da yayınlanan "Spor Servisi" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Demirkol, "Arda Turan, Galatasaray'a hayırlı olsun, o iş bitmiş. Arda artık hiç konuşmayacak ve işini yapacak. İş iyi gitmeye başladığı zaman her şey sineye çekilir" dedi.