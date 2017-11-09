Arda Turan, Galatasaray'a mı geliyor?
Mehmet Demirkol, "Bitmiş bu iş, hayırlı olsun" diyerek Galatasaray yönetiminin Arda Turan'ı transfer edeceğini söyledi.
NTV Spor'da yayınlanan "Spor Servisi" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
Demirkol, "Arda Turan, Galatasaray'a hayırlı olsun, o iş bitmiş. Arda artık hiç konuşmayacak ve işini yapacak. İş iyi gitmeye başladığı zaman her şey sineye çekilir" dedi.