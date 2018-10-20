Arda Turan eşinin ailesini de kızdırdı!

Arda Turan'ın yaşadığı olaylar eşi Aslıhan Doğan'ın ailesini kızdırdı. İddiaya göre baba Sabri Doğan, kızını evine götürdü.

Güncellenme 20 Ekim 2018 12:50

Gece kulübünde şarkıcı Berkay ile kavga ederek mahkemelik olan Arda Turan, kayınpederini kızdırdı. 8,5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan’ın yaşananlardan yıpranması baba Sabri Doğan’ı harekete geçirdi. İddiaya göre Aslıhan Doğan'ı kendi evine götüren baba, damadı Arda'ya 'Kızım doğurana kadar burada kalacak' resti çekti.

Berkay’ın burnunu kırmıştı

Takvim’in haberine göre, popçu Berkay’la yaşadığı olaylı geceden sonra Türkiye’nin gündemine oturan Arda Turan'a bir şok da eşi Aslıhan Doğan'ın ailesinden geldi. Geçtiğimiz hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

Hangi suçlamalar var?

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Yaşananlar Doğan ailesini kızdırdı

Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.

Sabri Doğan, kızını eve götürdü

İddiaya göre Sabri Doğan, kızını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Arda'nın baba evindeki eşini gördükten sonra kendi evinde tek başına kaldığı konuşulurken; ara sıra kendi evine uğrayan Aslıhan Doğan'ı annesi Güler Hanım'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı da iddialar arasında.