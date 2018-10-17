Arda Turan, Başakşehir'den gönderiliyor mu?

Başkan Gümüşdağ, Arda Turan'ı Başakşehir'den göndermek için yılbaşını bekliyor.

Güncellenme 17 Ekim 2018 09:29

Arda Turan, Berkay’la kavga edip burnunu kırdığı gerekçesi ile Başakşehir tarafından 2.5 milyon lira para cezasına çarptırılmıştı. Kulüp yönetiminin Arda Turan’ı kadro dışı bırakmaması ve sözleşmesini feshetmemesi ise tepki çekti. Bu neden ünlü futbolcunun takımdan gönderilmesi için bir formül bulundu. İddiaya göre, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sabırsızlıkla yılbaşındaki ara transfer dönemini bekliyor.

Konuyu köşesine taşıyan Milliyet yazarı Atilla Gökçe, Başkan Gümüşdağ’ın açıklamalarını anlattı.

Başakşehir’in kiralık filan demeden, PFDK’dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebileceğine dikkati çeken Gökçe, bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ’a sorduğunu belirtti.

Gökçe, Gümüşdağ’ın açıklamalarını şu ifadelerle aktardı:

“Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz” dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.

Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.

Marco Polo gibi... Arda Turan’a da galiba Çin yolları görünüyor...