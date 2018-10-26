Son günlerde Berkay ile yaşadığı olaylarla gündeme gelen Arda Turan, baba oldu.

Güncellenme 26 Ekim 2018 09:41

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, dün akşam baba oldu. Arda Turan’a ilk hayırlı olsun ziyaretini ise takım arkadaşı Emre Belözoğlu yaptı.

Son zamanlarda şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavga ile gündeme gelen Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptı.

İlk ziyaret eden Emre oldu

Çiftin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Burada Emre Belözoğlu, takım arkadaşı Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’ı kendi eşi Tuğba Gürevin ‘le birlikte ziyaret etti. Bir süre hastanede kalarak “hayırlı” olsun dileklerini ileten çift, daha sonra buradan ayrıldı.

Her baba gibi Arda da mutlu

Belözoğlu, bebeğin gayet sağlıklı olduğunu, bebeği olan her baba gibi Arda Turan’ın da mutlu olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu, bir sıkıntının olmadığını söyledi.