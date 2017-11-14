Arda Kural oyunculuğu bıraktı!

Psikolojisi bozulunca sokaklara düşen ve sonra tedavi görüp normal yaşamına dönen Arda Kural, oyunculuğunu bıraktığını açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 16:12

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın ekibi Arda Kural ile röportaj yaptı. Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Meşhur olduğu dönemde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çok başarılı olduğunu kendisinin kötü durumlara düştüğü sorulunca, Arda Kural "Ben popüler kültüre hizmet etmiyorum." diyerek yakışıklı oyuncuların popüler kültüre hizmet ettiğini ima etti.

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Arda Kural senaristlik yapacağını söyledi.