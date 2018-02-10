Arda, Aslıhan'a neden evlenme teklifi etti?

Arda Turan'ın iki kere ayrılıp barıştığı sevgilisi Aslıhan Tandoğan'a evlilik teklifi yapmasının perde arkası ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Şubat 2018 10:29

Arda Turan, bir süredir aşk yaşadığı Aslıhan Tandoğan'a sürpriz bir şekilde evlilik teklifi yapmıştı. Herkesi şaşkına çeviren bu olayın perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre, Aslıhan Tandoğan, Arda Turan'dan bebek bekliyor. Çift, 15 gün içinde evlenmeye hazırlanıyor.

Aslıhan Doğan'a 500 bin TL'lik yüzük

Önceki akşam çok yakın arkadaşı olan Saffet Ulusoy'un doğum günü partisine katılan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 karatlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek beklenemdik bir sürprize imza attı.

Marmaris'te evlenecekler

Arda Turan'la daha önce iki defa ayrılığ barışan Aslıhan Tandoğan'ın hamile olduğu iddiası magazin dünyasına bımba gibi düştü. Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yaptıktan sonra Marmaris'te evlenecekleri konuşuluyor.