Araştırmacılara dev destek! İşte programın detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ kapsamında araştırmacılara, 24-36 ay arasında destek verileceğini söyledi.

Güncellenme 14 Kasım 2018 10:38

Nitelikli bilim insanlarının yurt dışına göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü başlatmak için hayat geçiren ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nın destekleri açıklandı.

1 milyon TL başlangıç bursu

Bu kapsamda, yapacakları çalışmalar için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Verilmesi planlanan destekler eş ve çocukları da kapsayacak şekilde planlanacak. Bahsi geçen araştırmacılar, aile yaşam gideri bursu olarak 2 bin 250 TL alacak. Ayrıca eş ve çocuklar için de sigorta ve yol destekleri sağlanacak.

15 Aralık’ta çağrıya çıkılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen ‘Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’nı, ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na dönüştürdüklerini açıkladı. Başta bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurda dönmesini teşvik eden çalışma konuşan Bakan Varank, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini, 15 Aralık’ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Dünyadaki örnekleri incelendi

Bakan Varank, bu desteğin tasarlanma aşamasında nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamaların analiz edildiğini, 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendiklerini, araştırmacı başlangıç paketi ödeneğinin genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olduğunu söyledi.

Ödenek araştırmacıya değil, kuruma

Ödeneğin araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacağını vurgulayan Bakan Varank, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilebileceğini, bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneğinin de aktarılacağını, Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebileceklerini ifade etti.

“Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek”

Bakan Varank, “Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye’ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye’ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak” dedi.

Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs imkanı

Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların çalışmalarını, Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebileceklerini belirten Bakan Varank, “Bu anlamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurtdışından ülkemize getirilmesi mümkün olacak. Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini ülkemizde kurabilmelerine yönelik her türlü imkan sağlanacak. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak” ifadelerini kullandı.