Aras Bulut İynemli, Çukur'a askerlik arası veriyor

Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin askere gideceği ve diziye bir süre ara vereceği iddia edildi.

Güncellenme 05 Şubat 2019 11:20

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği ileri sürüldü. Peki yakışıklı oyuncunun dizideki durumu ne olacak?

Diziye askerlik arası

Çukur’da Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren İynemli, bedelli askerlik yapacağı daha önce de gündeme gelmişti. Önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacak oyuncunun 21 gün süre ile Çukur’a ara vereceği belirtildi.

Sahneleri daha önce çekildi

Rolü gereği dizide vurulan ve sahneleri hastanede çekilen İynemli, askerlik süresi boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle dizide yer alacağı ileri sürüldü.