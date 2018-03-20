Arap dünyası Türkiye ve İran'a karşı birleşiyor!

BAE adına lobi faaliyetleri yürüten Nader'in Kızıldeniz'de bazı Arap liderleriyle Türkiye ve İran'a karşı gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Güncellenme 20 Mart 2018 10:29

ABD'de BAE adına lobi faaliyetleri yürüten ve "çocuk istismarı videosu" sebebi ile hakkında soruşturma başlatılan Lübnan asıllı iş adamı George Nader'in, 2015 yılında Kızıldeniz'de bazı Arap liderleriyle Türkiye ve İran'a karşı gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Gizli toplantı yapıldı

İngiliz kaynaklı Middle East Eye'in bazı kaynaklara dayandırdığı haberien göre, ABD vatandaşı olan Nader, 2015 yılının sonlarına doğru bazı Arap liderlerle Kızıldeniz'de bir yatta gizli toplantı yaptı.

Türkiye ve İran'a karşı birleşme

Yapılan bu gizli toplantıya katılan Arap liderlere "Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği'nin yerini alacak 6 seçilmiş ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum" teklifi yapan Nader, bu yeni oluşumun Türkiye ve İran'a karşı bölgede ABD yönetimi tarafından itibar görecek bir güç haline gelebileceğini iddia etti.

Washington'a baskı yapılacak

İddiaya göre Nader'in toplantıya katılan liderlere "teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını" söylediği öne sürüldü.

Çocuk istismarı iddiası

ABD'de yayın yapan Atlantic dergisi, George Nader'in 1985 yılında çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiasında bulunmuştu.

Toplantıya katılan isimler

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife