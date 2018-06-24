Aranan FETÖ'cüler oy kullanırken yakalandı!

FETÖ'den aranan iki kişi oy kullanmak isterken yakalandı.

Güncellenme 24 Haziran 2018 16:51

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde oy kullanmak için Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki bulunan 3253 numaralı sandığa Hatice K., eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile geldi

Tartışma çıktı

Hatice K.'nın okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmak istemesi üzerine sandık başkanı, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine salonda tartışma çıktı.

Sandık başkanı durumu okulda bulunan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri, İshak K. ve oğlu Ahmet K.'ya kimlik kontrolü yaptı.

Gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapmasında arandığı belirlenen baba ile oğlu gözaltına alındı.

İshak K.'nın başka bir oğlunun ise Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öne sürüldü. Yaşanan tartışma sırasında fenalaşan Hatice K.'nin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.