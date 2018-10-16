Arama yapılacağını duyan konsolos ülkesine gitti

Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında konsolosluk rezidansında arama yapılacağı açıklaması sonrası, Konsolos Muhammed el-Uteybi ülkesine gitti.

Güncellenme 16 Ekim 2018 17:56

Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul Emniyeti başlattığı kapsamlı soruşturmasını devam ettiriyor. Konsolosluk binasında yapılan arama sonrasında, konsolosluk rezidansında da arama yapılacağı duyurulmuştu.

Konsolos ülkesine gitti

Bu açıklama sonrası Konsolos Muhammed el-Uteybi apar topar ülkesine döndü.

Başkonsolosu Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine döndü. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi

Bu akşam arama yapılacaktı

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten İstanbul Emniyeti, Başkonsolos Muhammed el-Uteybi'nin kaldığı konsolosluk rezidansının da aranmasına karar vermişti. Bugün akşam konut ve araçlarda arama yapılması bekleniyordu.

Öte yandan, Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.

Reuters, konsolosluk binasını görüntülemişti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülerek konsolosluktan çıkarıldığı iddiaları sonrası Reuters, 4.Leven'te bulunan konsolosluk binasını gezmişti. Konsolos, öldürülme iddialarını da reddederek Reuters üzerinden tüm dünyaya "Cemal bizde değil" mesajı vermişti.