Arakanlı Müslümanların çilesi bitmiyor!

Arakan'da zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanlar kamplarda yer kalmayınca sokaklarda ve caddelerde yatmaya başladı.

Güncellenme 07 Eylül 2017 21:11

Yaklaşık 15 gündür süren çatışmalardan kaçıp, evlerini geride bırakan 150 bin Rohingya Müslümanı, Bangladeş'e sığındı.

Rohingyalılar için Bangladeş'te kurulan kamplarda yer kalmadığı için Arakanlı vatandaşlar artık, Cox’s Bazar-Teknaf arasındaki caddede kalmaya başladı. Bölgedeki ormanlık alanda kalan Rohingyalılar, temel ihtiyaçlarını yerel halktan karşılıyorlar. Kamp yetkiler tarafından yapılan açıklamada, Rohingyalar için kurulan kamplarda yer kalmadığı ifade edilerek, “Binlerce Rohingyalı kamplarına yerleştirildi. Ancak artık yiyecek, içecekler de bitmek üzere. Yeni gelenlere kampa alamıyoruz. Yeni gelenler dağ, orman, sokak ve ağaçlar altında çok zor durumda kalıyor” denildi.

İHA / Moshiur Rahman