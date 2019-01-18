Aradıkları define sonları oluyordu

Konya'da define arayan üç kişi el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 12:50

Konya’da ilginç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Ahmet Eskici ve Uğur Togaç, define ararken karşılaştıkları kayaları parçalamak için hazırladıkları el yapımı patlayıcı ile infilak etmesi sonucu yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken yanlarında bulunan 38 yaşındaki Hüseyin C. de gözaltına alındı.

Patlayıcı infilak etti

Olay dün Meram ilçesinin Kumralı mahallesindeki Taşocağı bölgesinde yaşandı. Ahmet Eskici, Uğur Togaç ve Hüseyin C., define aramak üzere yola çıktı. Taşocağı mevkiine giden üç defineci, buradaki kayaları parçalamak isterken, hazırladıkları el yapımı paylayıcı infilak etti. Eskici ve Toğaç, olay yerinde yaralandı.

İki kişi yaralandı bir kişi gözaltına alındı

Patlamadan yara almadan kurtulan Hüseyin C., 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Hüseyin C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, bir akü, 20 metre kablo ile kazı malzemeleri buldu.