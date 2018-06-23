Araçta unutulan bebek, hayatını kaybetti!

Lüks araçta unutulan altı aylık minik bebek, havasızlıktan can verdi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 11:08

Kanada'nın Montreal şehrinde araçta unutulan altı aylık bebek, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Montreal Polisi Sözcüsü Jean-Pierre Brabant bebeğin babasının adını açıklamazken, gündüz bakımı için bebeği, kreşe vermeyi unutup araç içinde bırakarak gittiğini söyledi.

Akşam saatlerinde çocuğunu almak için kreşe giden baba, kreş personelinin, "bugün bebeğinizi getirmediniz" sözleri üzerine aracının yanına gitti.

Sözcü Jean-Pierre Brabant, "Baba geldiğinde ilk tepkisi aracı kontrol etmekti ve o sırada altı aylık oğlunun bilinçsiz olduğunu gördü" dedi.

Bebeğin sabah saatlerinde araçta unutulduğunu açıklayan Sözcü Brabant, polisin aranmasının ardından akşam 17.35'de ilk yardım ekipleri gelinceye kadar araç içinde havasız kaldığını, bebeğin sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemediğini bildirdi.

Olayı "çok trajik" olarak nitelendiren Polis Sözcüsü Brabant, bebeğin ebeveynlerinin şok geçirdiklerini ve hastaneye nakledildiklerini belirterek, herhangi bir suçlama için erken olduğunu ve buna soruşturma sonunda karar verileceğini sözlerine ekledi.