Araçların köprülerden geçişlerine yeni düzenleme! İşte detaylar

İBB'nin yeni düzenlemesi ile minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.

Güncellenme 02 Ocak 2019 13:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Buna göre artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek. Araç sahipleri bu duyurunun ardından "Hangi araçlar köprüden geçecilecek?" sorusunu sormaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

- Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep vb.)

- Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

- Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

- Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

- Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

- Tüm 1. sınıf araçlar

- Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

- Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

- Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

- KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

- 2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş hakkı olan araç sınıfları

- Tüm motorlu araçlar