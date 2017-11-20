Aracını park ettiği yeri unutan sürücü, 20 yıl sonra buldu

Almanya'nın Frankfurt kentinde 1997 yılında aracını park ettiği yeri unutan sürücü, 20 yıl sonra polisin yaptığı araştırma sayesinde aracını bıraktığı yerde buldu.

Güncellenme 20 Kasım 2017 10:15

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir garaja 1997 yılında arabasını park eden ve nereye park ettiğini unutan adam, polis arabasını hurdalığa götürmek için araştırma yapınca 20 yıl sonra aracını buldu.

20 yıl arabasını bulamadı

Park ettiğiniz arabayı otoparkta kaybetmek kadar insana sıkıntı veren bir şey yoktu. Eninde sonunda bir şekilde bulduğunuz arabanın yerini unutmanızi bazen size durduk yere saatler kaybettirir. Ancak Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan adam, arabayı otoparkta kaybetme meselesini çok farklı bir boyuta taşımış. 1997 yılında otoparka parkettiği arabayı kaybeden adam 20 yıl boyunca arabasını bir daha bulamamış.

Polisler aracın sahibine ulaştı

Daha sonra otoparkın yıkımı sırasında neredeyse hurda haline gelen arabayı, hurdalığa götürecek olan polisler, yasal olarak sahibine ulaşmaları gerektiği için arama çalışmalarına başlamışlar. Arama çalışmaları sonucunda arabanın 76 yaşındaki sahibine ulaşan polisler, arabanın o dönemde sahibi tarafından çalındığı bildirimini verdiğini ancak aslında adamın arabayı park ettikten sonra otopakta arabayı bulamadığını farketmişler.

40 bin Euro harcadı

Arabaya ulaşan adam otoparkta arabayı çalıştırmayı denediyse de, 20 yıldır otoparkta bekleyen araba çalışmadığı için sonuç olarak çektirmek zorunda kalmış. Alman haber sitesi RTE'ye göre ise adamın arabaya çekici ve tamir masrafı dahil 40 bin euro harcadığını bildirdi.