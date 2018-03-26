Aracın çarptığı kadına anında müdahale etti!

Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazayı gören bir ilk yardım öğretmeni ise yaralıya hemen müdahale etti.

Güncellenme 26 Mart 2018 11:17

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sabah saat 08.00'de meydana gelen kazada bir araç yayaya çarptı. İddiaya göre Zincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine giden otomobili kullanan Duygu Engin, önünde seyir halindeki minibüsü sollamak istedi. Engin, sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı.

İlk müdahale yapıldı

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gülsevim Satır'a, kazanın yaşandığı sırada olay yerinden geçen ve kazayı gören ilk yardım öğretmeni Banu Turan ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık ekipleri geldi. Yerde yaralı bir şekilde yatan Gülsevim Satır'a kaza yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hayati tehlikesi yok

Daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Satır'ın vücudunda kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

“İlk yardım eğitimcisiyim"

Olayı görür görmez yaralı kadının yardımına koşan ilk yardım öğretmeni Banu Turan, “Kazayı görünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıya yardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrol ettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrıları vardı. Onun için oynatmadan sabit tutmaya çalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" dedi.

“Birden önüme yaya çıktı”

Yayaya çarpan otomobil sürücüsü Duygu Engin ise “Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı. Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamak için manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktı bende duramadım ve çarptım" dedi.

Soruşturma sürüyor

Yaşanan kaza nedeni ile Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.