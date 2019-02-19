Araç sahiplerini üzen haber! Dün geceden itibaren...

Petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da vurdu.

Güncellenme 19 Şubat 2019 14:46

Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısıtlama kararı alması, 64 dolardan satılan Brent petrolün verilinin 66 doları aşması ve kurdaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Dün geceden itibaren zam yapıldı

Bu gelişmeler sonrası dün geceden itibaren benzine 27 kuruşluk zam yapıldı. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının yükselmesi sonrası bu gece yarısından itibaren motorinde litre başına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın pompaya da yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatları da arttı

Dün 66,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 66,40 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,95 dolardan alıcı buldu.