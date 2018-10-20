Ara Güler'in vasiyeti yerine getirildi

Ara Güler'in vasiyeti üzerine memleketi Şebinkarahisar'dan getirilen toprak, mezarına koyulacak.

Güncellenme 20 Ekim 2018 12:15

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde, 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Vasiyeti üzerine memleketi Şebinkarahisar'dan getirilen toprak, mezarına koyulacak.

Tören Galatasaray Meydanı'nda yapıldı

Galatasaray Meydanı'nda yapılan törende, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.

“Seni asla unutmayacağız"

Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın" şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı.

Fotoğraf makinesi tabutun başına konuldu”

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu.

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı.

Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Güler'in cenazesi, kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.