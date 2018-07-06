Apple’dan yeni bir sürpriz daha!

Eylül’de tanıtımı gerçekleşecek olan yeni model iPhone’ların, yepyeni renkleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 11:51

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtımının yapılması beklenen yeni iPhone’ların farklı renk seçenekleri olması bekleniyor.

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan rapora göre 6,5 inç ekrana sahip olması beklenen telefon bir ilk olarak OLED ekranın da ilk kez kullanılacağı bir model olacak. Yeni model iPhone’lar da ise siyah, beyaz renklerine alternatif olarak bir de yeni bir altın rengi seçeneğinin de olması hedefleniyor.

6,1 inç ekrana sahip LED ekranlı modelin ise gri, mavi, kırmızı, turuncu ve beyaz renkleri ile kullanıcı karşısına çıkacağı bekleniyor.

Raporda yer alan bilgiler eğer doğru ise Apple yeni yılda yeni modellerde 4 yeni renge sahip modellerin tanıtımı yapılmış olacak. Bu da Apple’ın her zaman olduğu gibi yine yenilikçi yüzün kullanıcılara sunduğunu gösteriyor.