Apple'dan Türkiye'ye özel zam

Başkan Erdoğan, ABD ile yaşanan ekonomik kriz sonrası hakkında almayın çağrısı yaptığı iPhone, Türkiye'ye özel zam yaptı.

Güncellenme 07 Eylül 2018 17:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Almayın'' çağrısı yaptığı Apple, Türkiye için özel bir zam yaptı. Geçen haftalarda ürünlerine zam yapan Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye'ye özel bir zam yaptı.

ABD’de kaç dolar?

iPhone X sahipleri kırılan ekranı değiştirmek istediğinde geçen sene kasım ayında 1180 TL ödemek durumunda kalıyordu. Değişen fiyat tarifesiyle birlikte ekran değişim ücreti 1449 TL'ye çıkmış durumda. Aynı işlem Amerika'da 279 dolardan gerçekleştiriliyor. Bu da güncel döviz kuruyla 1840 TL'ye denk düşüyor.

Pil değişiminde de zam yapıldı

Öte yandan Apple'ın sene başından beri yürüttüğü pil değiştirme kampanyasında da zam söz konusu. Eski model iPhone'ların yazılım güncellemesiyle yavaşlatıldığı bunun sebebinin de eskiyen piller olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından Apple uygun fiyatlı pil değiştirme kampanyasını duyurmuştu.

Bu kampanya başladığında garanti kapsamı dışındaki cihazların pilleri 129 TL'den değiştiriliyordu.