Apple’dan teknoloji meraklılarını sevindirecek hamle!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple, kablosuz kulaklığı AirPods’ta indirime gidiyor.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 20:49

ABD merkezli teknoloji firması Apple bu kez de aldığı indirim karar ile gündeme geldi. Son dönemlerde üst üste yaptığı zamlarla gündeme gelen Apple, böyle bir karar alması teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı.

Apple’ın ilk kablosuz kulaklık modeli olan AirPods piyasa çıktığından beri ilk kez indirime girdi!

2016’da kullanıcıya sunuldu

Apple’ın kablosuz kulaklığı olan AirPods, iPhone'un yeni modellerindeki kulaklık girişine yer vermemesi ile 2016’da kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

14 dolar indirim yapıldı

İlk etapta sadece ABD’de geçerli olacak indirim kapsamında, kulaklığın fiyatının 159 dolardan 145 dolara düştüğü belirtildi. Yani Apple, bu ürününde ilk kez indirime giderek 14 dolarlık bir fiyat düşürme politikasına gitti.

Türkiye’de de indirim yapılacak mı?

Peki Apple’ın bu hamlesinin perde arkasında ne var? Bazı teknoloji uzmanları, Apple’ın Eylül ayında yeni bir Airpods modeli tanıtacağını düşünüyor. Bu iddiayı ortaya atanlar, yapılan indirimle elde bulunan kulaklığın şu anki modellerinin tüketilmesini hedeflediğini düşünüyor. Bahsi geçen indirimin, Türkiye’de de yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cihazın özellikleri

Kullananlarını fazla yormayan Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’un üzerinde herhangi bir buton bulunmuyor.

Kutusunda bulunan kalıbıyla kullanıcısına büyük kolaylık sağlayan ve rahat bir taşıma olanağı sağlayan bu kulaklık modelinin şarjı da halihazırdaki kap sayesinde doluyor.

Kurulum gerektirmiyor

Kutusunda çıktığı andan sonra kullandığınız Apple cihazı ile entegre olabilen kulaklık, herhangi bir kurulum gerektirmiyor.

Pil ömrü 24 saat

Pil ömrü 24 saat olan kulaklık kullanıcısına tek bir şarj ile yaklaşık 5 saat hizmet sunuyor. Cihaz bağlantıyı bünyesinde yer alan Apple W1 adı verilen mikro işlemci sayesinde kuruyor. Bu bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi bazı özellikleri yerine getiriyor.