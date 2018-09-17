Apple'dan sonra Amazon'un hisseleri de rekor kırdı

Amazon'un hisseleri, dün akşama doğru yüzde 1,9 artışla 2.050,27 dolara kadar çıktı.

Güncellenme 17 Eylül 2018 22:07

Geçen haftayı New York borsasında hisse başına 2.012,71 dolardan kapatan Amazon, dün akşama doğru yüzde 1,9 artışla 2.050,27 dolara kadar çıktı. Böylece, piyasa değeri 1 milyon dolara çıkan Amazon, bu seviyeye ulaşan tarihteki ikinci firma oldu.

İlk rekoru Apple kırdı

Dünyanın en büyüğü ve en değerlisi konumunda olan ABD devi Apple, Ağustos’ta 1 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

Amazon, Apple’ı geçebilir

İki şirketin de büyüme hızına bakıldığında Amazon, bu hızla giderse Apple’ı geride bırakarak gelecek yılarda dünyanın en değerli şirketi olabilir.

Bezos dünyanın en zengini konumunda

Bu kapsamda dünyanın en zengini olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bugün 2,6 milyar dolar artışla bahsi geçen saatte 167,3 milyar dolara ulaştı.

Amazon’u 1994’te kurdu

1994’te internetten kitap satışı için Amazon’u kuran Bezos, sonraki yıllarda diğer sektörlere de el atarak, dünyanın en fazla gelir ve piyasa değerine sahip perakende şirketi durumuna yükseldi.

Kar, üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti

Firmanın net karının bu senenin ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu ücretin şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Amazon'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Geçen seneye göre yüzde 39,4 arttı

Dev firmanın bu senenin ikinci çeyreğindeki geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolara yükseldi.