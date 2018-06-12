Apple’dan o uygulamalara savaş!

Apple, cihaz işlemcilerin arka planında kripto para işlemek amacı ile yapılan uygulama ve geliştiricileri yasaklıyor.

Güncellenme 12 Haziran 2018 16:55

Binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan Apple, kullanıcıların cihazlarında gizli olarak kripto para işlemek amacı ile kullanılan uygulamalara karşı daha sert bir tavır aldı. Aldığı tavırla birlikte artık bu tarz uygulamalara ve uygulama geliştiricileri tamamen engellemiş olacak.

Yeni güncelleme ile birlikte Apple geliştiricilere karşı bir yönerge hazırladı ve uygulamanın amacı dışında alakasız bir şekilde arka planda çalışmasına ve işlem görmesine izin vermeyecek. Özel olarak kripto para madenlemek amacı ile kullanılan bu yöntemin çalışması engellenmiş olacak.

Apple tarafından yapılan geliştirici yönergesinde yer alan diğer bir madde ise “Uygulamayı enerjiyi efektif biçimde kullanmak için dizayn edin”. Böylece uygulamalar amacı dışında kendi isteğine göre bataryayı bitirmeyecek.