Apple’dan gece yarısı zam!

Apple yeni ürünlerinin tanıtımını yapmasının ardından gece yarısı tüm ürünlerine yönelik fiyat güncellemesi getirdi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 16:25

Apple’dan gece yarısı, yeni ürünlerin tanıtımının yapılmasının ardından bir zam geldi. Türkiye’de tüm ürünlere yönelik etiket güncellemesi yapıldı. Türkiye’de satış fiyatlarını artıran Apple iPhone’lardan MacBook’lara kadar tüm ürünlere yönelik fiyat artışına gitti.

iPhone 8 Plus’un başlangıç fiyatı 6500 TL’ye kadar çıkarıldı. Fiyat artışından en büyük etkilenmeyi Apple ürünü olan Mac’ler oldu. iMac Pro’ya ait olan en üst modeller 70 bin TL olan fiyatları yüzde 70 oranında artarak 120 bin TL’ye kadar yükseldi.

İşte güncellenen fiyatları ile yeni Apple ürünleri…

iPhone 8 Plus

Eski: 5899 TL

Yeni: 7499 TL

Artış: 1600 TL

iPhone 8

Eski: 5199 TL

Yeni: 6499 TL

Artış: 1300 TL

iPhone 7 Plus

Eski: 4999 TL

Yeni: 6299 TL

Artış:1300 TL

iPhone 7

Eski: 4199 TL

Yeni: 4999 TL

Artış: 800 TL

iPhone 6s Plus

Eski: 3299 TL

Yeni: 4199 TL

Artış: 900 TL

iPad Pro 10.5 inç

Eski: 3699 TL

Yeni: 5399 TL

Artış: 1700 TL

Yeni iPad 9.7 inç

Eski: 1899 TL

Yeni: 2799 TL

Artış: 900 TL

iMac Pro (orta seviye)

Eski: 30000 TL

Yeni: 43199 TL

Artış: 13199 TL

iMac Pro (giriş seviyesi)

Eski: 6499 TL

Yeni: 9399 TL

Artış: 2900 TL

iMac Pro (üst seviye)

Eski: 70000 TL

Yeni: 119000 TL

Artış: 49000 TL

Lightning Cable (1 Metre)

Eski: 109 TL

Yeni: 149 TL

Artış: 40 TL

AirPods

Eski: 999 TL

Yeni: 1349 TL

Artış: 350 TL

Apple TV 4K

Eski: 1199 TL

Yeni: 1799 TL

Artış: 600 TL

Apple Watch (Series 3)

Eski: 1999 TL

Yeni: 2499 TL

Artış: 500 TL