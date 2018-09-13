Apple’dan gece yarısı zam!
Apple yeni ürünlerinin tanıtımını yapmasının ardından gece yarısı tüm ürünlerine yönelik fiyat güncellemesi getirdi.
Apple’dan gece yarısı, yeni ürünlerin tanıtımının yapılmasının ardından bir zam geldi. Türkiye’de tüm ürünlere yönelik etiket güncellemesi yapıldı. Türkiye’de satış fiyatlarını artıran Apple iPhone’lardan MacBook’lara kadar tüm ürünlere yönelik fiyat artışına gitti.
iPhone 8 Plus’un başlangıç fiyatı 6500 TL’ye kadar çıkarıldı. Fiyat artışından en büyük etkilenmeyi Apple ürünü olan Mac’ler oldu. iMac Pro’ya ait olan en üst modeller 70 bin TL olan fiyatları yüzde 70 oranında artarak 120 bin TL’ye kadar yükseldi.
İşte güncellenen fiyatları ile yeni Apple ürünleri…
iPhone 8 Plus
Eski: 5899 TL
Yeni: 7499 TL
Artış: 1600 TL
iPhone 8
Eski: 5199 TL
Yeni: 6499 TL
Artış: 1300 TL
iPhone 7 Plus
Eski: 4999 TL
Yeni: 6299 TL
Artış:1300 TL
iPhone 7
Eski: 4199 TL
Yeni: 4999 TL
Artış: 800 TL
iPhone 6s Plus
Eski: 3299 TL
Yeni: 4199 TL
Artış: 900 TL
iPad Pro 10.5 inç
Eski: 3699 TL
Yeni: 5399 TL
Artış: 1700 TL
Yeni iPad 9.7 inç
Eski: 1899 TL
Yeni: 2799 TL
Artış: 900 TL
iMac Pro (orta seviye)
Eski: 30000 TL
Yeni: 43199 TL
Artış: 13199 TL
iMac Pro (giriş seviyesi)
Eski: 6499 TL
Yeni: 9399 TL
Artış: 2900 TL
iMac Pro (üst seviye)
Eski: 70000 TL
Yeni: 119000 TL
Artış: 49000 TL
Lightning Cable (1 Metre)
Eski: 109 TL
Yeni: 149 TL
Artış: 40 TL
AirPods
Eski: 999 TL
Yeni: 1349 TL
Artış: 350 TL
Apple TV 4K
Eski: 1199 TL
Yeni: 1799 TL
Artış: 600 TL
Apple Watch (Series 3)
Eski: 1999 TL
Yeni: 2499 TL
Artış: 500 TL