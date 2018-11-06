Apple’dan bir zam dalgası daha

Türkiye’de satışa sunulan Apple ürünlerine yeni bir zam daha yapıldı. Yapılan zam ile birlikte nerde ise 4 kat bir artış olduğu görüldü.

Güncellenme 06 Kasım 2018 16:28

Artan döviz kurları ile birlikte Apple, App Store üzerinden bugüne kadar bir zam yapmamıştı. Doların 7 TL’yi geçtiği dönemlerde bile zam yapmayan Apple aldığı radikal kararla birlikte dün zam yaptı.

App Store üzerinde yer alan tüm ücretli oyun ve uygulamalar bu zamdan kendine düşen payı aldı ve fiyat ortalaması 20 TL’lere kadar yükseldi.

İndirim sonrası zam

Apple, iPad Pro ve Mac etkinliği sonrası aldığı kararda Türkiye’de küçük çaplı bir indirime gideceğini duyurmuştu. Ancak App Store üzerinden yaptığı zamlar sürpriz oldu.

Minecraft daha önce 29,00 TL’ye satışı yapılırken zam ile birlikte bu rakam 49,99 TL oldu. Düşük fiyatlı olan uygulamalarda ise durum birazda kötü ve normalde 0,59 TL olan bir oyun veya uygulama yaklaşık olarak 4 kat bir zam yapılarak 1,99 TL’ye yükseldi.

App Store üzerinden eski ve yeni fiyatlar:

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD ve Türkiye fiyatları

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL