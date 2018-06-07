Apple’dan bir yenilik daha!

Apple son yaptığı yeniliğin duyurusunu WWDC adlı geliştirici konferansında ilan etti ve Apple Haritalar hizmeti web tabanlı haritalarda olacak.

Güncellenme 07 Haziran 2018 17:37

Apple tarafında çevrimiçi olarak kullanılan harita hizmeti olan Apple Haritalar, WWDC konferansında yaptığı açıklamada Apple, haritaları web üzerinde de açabilecek. Böyle artık web tabanlı haritalar karşımıza çıkmış olacak.

Apple kendi haritasını kullanıyor

Apple daha önce iCloud üzerinden iPhone’umu bul veya Apple Store sitelerinde kendi haritasını kullanıyordu. Ancak Google, Yandex ve Bing’e ait olan harita hizmetlerini web tarayıcısı yardımı ile Apple Haritalarda açmak pek mümkün değil.

Gömme desteği

Apple Maps’e yeni olan gömme yani embed desteği geldi böylece geliştiriciler web sitelerinde haritadaki bir bölgeyi veya yeri işaretleyerek ziyaretçilerin de erişmesine imkan sağlayacak. Dokunmatik ekran özelliği ile birlikte parmakla zum, sokak görünümü, uydu görünümü ve harita çevirme gibi işlevlerde bulanacak ancak ne yazık ki Apple Haritalar uygulamasına web üzerinden yani kendi internet adresinden erişim sağlamak mümkün değil.

Ancak Apple bu konuda bir girişim yapar ve bir adım atarsa rakipleri ile aynı konuma gelebilir.