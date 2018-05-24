Apple’dan bir yenilik daha!

Apple Volkswagen ile sürücüsüz araç proje için çalışmalara başladı. Uzun zamandır böyle bir çalışmanın peşin olduğu bilen Apple bu işe Volkswagen ile girdi.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 17:06

Dev teknoloji markası Apple, Volkswagen’e ait T6 Transporter minibüsleri sürücüsüz araçlara dönüştürmek için Alman araç devi Volkswagen ile çalışmalara başladı. Gündeme gelen haberlere göre sürücüsüz araçlar Apple çalışanlarının kampüsler arası ulaşımını sağlamak için kullanılacağı söyleniyor.

Silikon Vadisi kullanabilecek

Apple tarafından kullanıma sunulacak olan sürücüsüz araç otomobil sistemini kullanacak olan minibüsler Apple ait Silikon Vadisinde bulunan diğer ofislerine rahatça gidebilecek. Geçen yıl ağustos aylarında Apple gündeme geldiği Titan projesi ile birlikte sürücüsüz araç sinyallerini vermişti.

Titan Projesi nedir?

Daha önce Apple’ın otomobil üreticilerine satmak için geliştirdiği otonom sürüş teknolojisi üzerine çalışan yaklaşık 1000 kadar elemanı bulunuyordu. Ancak daha sonraları bu alanda çalışan kişiler başka alanlara kaydırıldı.

Apple sürücüsüz araç projesi üzerinde yavaş yavaş hareket etmektedir ve bu alan kendini geliştiren Uber, Tesla ve Waymo gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Ancak bu alan aceleci davranmamak her açıdan daha mantıklı olabilir çünkü Uber geçen aylarda otonom aracı ile Arizona’da bir yayayı çiğnediği için gündeme gelmişti.