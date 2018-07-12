Apple’da sakın bunu yazmayın!

Apple cihazlarında ortaya çıkan hata kullanıcıları bir hayli şaşırttı. Cihazlar üzerinden yazılan Tayvan ve kullanılan Tayvan emojisi cihazınızın çökmesine neden oluyor.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 00:07

Güvenlik araştırmalarında bulunan Patick Wardle, Apple cihazları üzerinde yaptığı araştırmalar da rastladığı sonuç ilginç bir hatanın gün yüzüne çıkmasına neden oldu. iOS 11.3 ve önceki sürümlerin yüklü olduğu cihazlar üzerinden Tayvan kelimesini yazmak ve hatta Tayvan bayrağı emojisini kullanmak cihazların çökmesine sebep olmakta. Kısa bir süre hata gizemini korumuş olsa da sorun Wardle tarafından araştırılıp gün yüzüne çıkarıldı ve nedeni tespit edildi.

Teknoloji de en büyük pazarlardan birisine sahip olan Çin, Apple gibi dev markalar Çin gibi pazarı kaybetmemek adına onların koyduğu kurallara ve kodlara uymak zorunda kalabiliyor. Çin’in Tayvan ile giden kötü ilişkileri böyle bir kuralın ortaya çıkmasına neden olmuş ancak yapılan işlem Çin dışında tüm ülkelerde ortaya çıktı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 11.4.1 güncellemesi ile birlikte bu sorun tamamen ortadan kaldırıldı. Eğer sizde cihazından böyle bir sorun ile karşı karşıya kalırsanız yapmanız gereken bölge ayarları üzerinden ilk Çin’i seçip ardından tekrar kendi bölgenizi seçeceksiniz. Böylece sorundan kurtulmuş olacaksınız.