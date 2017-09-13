Apple yeni ürünlerini tanıttı!

Apple, yeni ürünleri iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch’u görücüye çıkardı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 00:10

Apple, yeni ürünleri iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch’u görücüye çıkardı.

San Francisco’daki Apple Park’ta düzenlenen lansman dünya çapında çok sayıda kişi tarafından internetten anlık olarak takip edildi.

Apple, yeni iPhone modellerinde düşük ışıkta da daha hızlı davranabilecek kamera sistemine geçti. Ayrıca yine video çekerken gürültü azaltma sistemi eklenen telefonlara geliştirilmiş piksel işlemcisi ve yeni renk filtresi de eklendi.

iPhone 8

Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği ürünlerden biri de ​iPhone 8’di. Telefon 22 Eylül’den itibaren 699 dolara satılacak. ​iPhone 8 Plus’ın fiyatı ise 799 dolardan başlıyor.

iPhone X

iPhone X, tamamen cam kaplı ve OLED ekranlı olacak. Yeni telefonun suya ve toza mikroskobik seviyede dayanıklı olacağı, uzay siyahı ve gümüş renklerde iki farklı alternatifle satışa sunulacağı duyuruldu. Fiyatı ise 999 dolar.

Apple Watch

Apple Watch, 19 Eylül’de satışa sunulacak. Ürüne öncekilere göre hücresel veri özellikleri de yüklendi. Böylece telefondan ayrı bir şekilde de işlem yapılabilecek. Ayrıca egzersiz sonrası nabız seviyesi de kullancıya grafik ve bildirimle sunulacak. Ürün dünya üzerindeki tüm büyük mobil operatör şirketleriyle uyumlu olacak. Ürünün ön sipariş fiyatı 399 dolar, wi-fi bağlantısına sahip olan modeli ise 329 dolar.