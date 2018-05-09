Apple uygulamalarında değişlik!

iPhone son yaptığı güncelleme ile birlikte büyük bir yeniliğin içerisine giriyor. iPhone ait tüm uygulamalar değişiyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 18:03

Apple kendi bünyesi içerisindeki uygulama geliştiricilere yönelik gönderdiği mailde yeni güncellemelerin iPhone X ile iOS 11 desteği içermesini zorunlu hale getirdiği ortaya çıktı.

Apple’ın iOS yazılıma sahip App Store’da yayınlanacak veya güncellemesi yapılacak tüm uygulamalara yönelik tek tip bir düzenleme ile gündeme geldi. Düzenleme kapsamında iOS işletim sistemine uygun uygulama geliştiricilere attığı mailde tüm uygulamaların artık iPhone X ile birlikte iOS 11 desteği içermesini zorunlu kıldığını belirtti.

Bu güncelleme zorunluluğuna 2018 Temmuz ayında geçileceği açıklandı.

Uzun süredir söyleniyordu

Apple’ın uzun süredir uygulama geliştiricilere yönelik böyle bir çağrı yaptığı bilinmekteydi. Şubat ayı itibari ile tüm yeni uygulamaların bu güncelleme ile sunulması zorunluluğunu açıklamıştı. Yeni duyuru da ise mevcut eski uygulamalarında aynı şekilde güncellemelerini yapıp bu sürece uyması gerektiği yönünde oldu.

iPhone X’e devam

Bu yeni güncelleme haberi ile birlikte Apple’ın son amiral gemisi iPhone X çentiğini sürdüreceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddialara yönelik Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu