Apple, iPhone X sorununa böyle çözüm bulacak

Apple'ın büyük hayallerle piyasaya sürdüğü iPhone X'te sorunların ardı arkası kesilmiyor. Peki Apple bunun için ne türlü bir önlem aldı?

Güncellenme 07 Mayıs 2018 22:18

Apple'ın büyük umutla görücüye çıkardığı iPhone X, birçok konuda can sıkmaya devam ediyor. Çentik tasarımıyla diğer tasarımlardan farklı olan bu modelin, Android dünyasını etkilese bile bazı teknolojileri için halen zamana ihtiyacı var. Bu kapsamda iPhone X için yeni değişikler yapılıyor. Eğer iPhone X sorunu çözülemezse, telefonlar garanti kapsamında değiştirilecek.

2018’in ilk çeyreği açıklandı

2018'in ilk çeyreğinin raporları yorumladı. Bu kapsamda 2018'de en fazla satan telefonlar listelendi. Bu liste tüm tahminleri ve beklentileri farklı yöne çekti.

iPhone X kullanıcıyı bıktırdı

Yetkili servislere gönderilen dosyaların ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıkan sorun, iPhone X kullanıcılarını bıktıran bir durumu gün yüzüne çıkarmış durumda.

Sorunla nasıl başa çıkılacak?

Telefonun ön kamerasında oluşan bir sorundan dolayı Face ID belli sıkıntılar yaşıyor. Bahsi geçen dosyalarda yetkili servis çalışanlarına bu sorunlarla nasıl başa çıkacaklarına dair bilgiler paylaşılıyor.

Telefon kilidini açmak çok zor

Eğer iPhone X servise Face ID sorunu ile gelirse, servis önce ön kamerayı etkileyen sorunu çözmeye çalışıyor. Bu sorunun tamamen donanımsal olduğu ve bu sorun yüzünden telefonun sahibini tanıması zorlu bir hal alıyor. Bu sebeple ise telefonun kilidini açmak işkence oluyor.

Bu tamirler başarısız oluyor

Bu kapsamda yapılan kamera tamirinde başarısız olunursa, iPhone X direkt çürüğe çıkıyor ve yetkili personel değişim için işlemleri başlatıyor.

Daha önce bu sorunlardan bahsedilmiş

Apple daha önce bu sorundan bahsetse bile aslında sorun uzun zamandır insanların telefonlarını etkiliyormuş. Bu da daha önce internette yapılan yorumlarda da görünüyor.

Apple önlem alacak mı?

Apple'ın iPhone X konusunda yaşadığı sorunlar için önlem alıp almayacağı ise merak konusu.

Kaynak: ShiftDelete