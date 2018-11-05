Apple çıldırdı! Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

Apple'ın Türkiye fiyatları dün akşam itibarıyla 4 kat daha arttı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 09:59

Apple’ın dün akşam itibarıyla 4 kat artan Türkiye fiyatları, kullanıcıları şaşkınlığa uğrattı. Henüz uygulamalar için yapılmadığı tahmin edilen zamların en kısa sürede uygulamalara da geleceği düşünülüyor.

Şuan Apple Music’e yapılmış bir zam söz konusu değil. Bütün kullanıcıları etkileyecek olan bu zamlar ile birlikte Apple nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyecek bilemiyoruz.

Apple, geçen hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirmişti ama uygulama fiyatlarına büyük oranda zam uygulamıştı. Bugünlerde solar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store'daki yeni fiyatlandırmanın dolar kurunu 7.00 TL olarak baz alıyor.

App Store'daki eski ve yeni fiyatlar:

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye'deki yeni fiyatlar:

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL