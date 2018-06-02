"Apoletlerini sökerim" diyen İnce'ye Erdoğan'dan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Ordu Komutanı Metin Temel'e "apoletlerini söküp emekli edeceğim" diyen İnce'ye sert bir dille yüklendi.

Güncellenme 02 Haziran 2018 16:31

Konya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekillerine hırsız ithamında bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye dava açılması gerektiğini, kendilerine diş geçiremedikleri için, terörle mücadele ede askerlere saldırmaya başladıklarını söyledi.

Tam bir rezalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de birçok yatırım yaptıklarını, 16 yıldır yatırım yaptıklarını, paranın olduğunu, son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptıklarını, İnce'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bunu görmesi gerektiğini, seçim beyannamesini parti genel başkanının okuduğunu, İnce'ye "Gel bakalım Muharrem gel diyor" dediğini, bunun tam bir rezalet olduğunu belirtti.

En kısa sürede hizmete girecek

11 bin 614 kişilik yurtlar açarak Konya'da yurt kapasitesini 30 bin 520'ye çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da eski stadı millet bahçesi yapacaklarını, Konya'nın 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacağını, bisiklet yarışları için ilk kez Konya'da bir veledrom yapacaklarını, en kısa sürede hizmete gireceğini ifade etti.

“Kazanamayacaklarını da biliyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. Eee o zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar. Yatırımlara devam edeceğiz ey Konyalı kardeşlerim. Bay Kemal sen anlar mısın Şehir Hastanesi'nden? İnce, sen anlar mısın? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl Konya'da açıyoruz inşallah. Bunlar şehir hastanesi ne bilmez" dedi.

İnce’nin o sözlerine tepki

2. Ordu Komutanı ile Malatya'ya gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf Sanatkar Odası'nın orada o akşam bir iftar verdiğini, Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanının katılmasından İnce'nin rahatsız olduğunu, haddini aştığını, Metin Temel'in apoletlerini söküp emekli edeceğini söylediğini, Malatya'daki iftarın esnaf sanatkarlar odasının iftarı olduğunu, Metin Temel Paşa'yla çok yakın hukuku olduğunu, bunların asıl derdinin Afrin olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Operasyonu başladığında yeri göğü inlettiğini, Kahraman askerlerin teröristlerden 4 bin 500'ünün imha ederek Afrin'e girdiğini, bu kahramanların başında Metin Temel Paşa olduğunu, akıllarında bunun intikamını almak olduğunu, terörle mücadele kahramanlarına saldırdıklarını, millete gösterecekleri bir eserleri, böyle bir vizyonları, niyetleri olmadığını söyledi.