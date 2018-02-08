AP'den flaş karar! Türkiye'den sonra...

Avrupa Parlamentosu, AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören karara yeşil ışık yaktı. Karar için gözler AB Zirvesi'ne çevrilmiş durumda.

Güncellenme 08 Şubat 2018 21:54

AB ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan karar tasarısı AP tarafından kabul edildi.

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

İnsan vücüdu üzerine etkileri belirleyici fakötör

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Karar için gözler AB Zirvesi'ne çevrildi

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.