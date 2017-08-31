Antalya’ya, Jeremy Menez müjdesi

Bordeaux’dan kadroya katılan ve Antalyaspor ile çıktığı ilk idmanda sakatlanan Jeremy Menez’in, milli arada takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor.

Güncellenme 31 Ağustos 2017 11:15

Fransız temsilcisi Bordeaux’dan kadroya katılan ve Antalyaspor ile çıktığı ilk idmanda sakatlanan Jeremy Menez’in, milli arada takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor.



Fransız yıldız, fizyoterapist gözetiminde yaptığı idmanları tamamlarken, Galatasaray hazırlıklarına da birkaç gün içerisinde başlayacak.



Akdeniz ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Menez’i hazır görmesi halinde Sarı- Kırmızılılar ile oynanacak maçta 30 yaşındaki futbolcuya görev vermeyi planlıyor.