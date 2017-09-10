Antalyaspor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta Samuel Eto'o'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayr

Güncellenme 10 Eylül 2017 21:55

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Antalya'da Antalyaspor'un konuğu oldu.

Antalyaspor - Galatasaray maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü 33. dakikada Bafetimbi Gomis atarken, Antalyaspor'un golünü ise 82. dakikada Samuel Eto'o kaydetti.

Bu sonuçla beraber Galatasaray ligdeki ilk puan kaybını yaşamış oldu. Galatasaray'ın puanı 10 olurken, Antalyaspor'un puanı ise 3 oldu.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Yekta’nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Eto’o’nun şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

16. dakikada El Kabir’in yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert şut kalenin üzerinden az farkla auta gitti.

20. dakikada Gomis’in pasında topla buluşan N’diaye’nin etkisiz vuruşu yandan dışarıya gitti.

29. dakikada ceza alan içerisi sağ çaprazında topla buluşan Maicon’un sert şutunu kaleci Muslera güçlükle çeldi. Altı pas içerisine düşen topu Galatasaray savunması son anda uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ kanattan Rodrigues’in yerden ortasında altıpas noktasında Gomis topu ağlara gönderdi. 0-1

59. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eto’o'nun iki rakip oyuncudan sıyrıldıktan yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kolaylıkla kontrol etti.

64. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Rodrigues'in ortasında kaleci Ferhat Kaplan zamanında çıkıp Gomis'ten önce topa sahip oldu.

82. dakikada ceza alanı yayı dışında topu önünde bulan Emre Güral’ın sert şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

83. dakikada hızlı kullanılan kornerde Aydın topu Charles’e verdi. Charles’in altı pas içerisine yaptığı ortayı Eto’o kafayla ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Antalya OPET

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx (Salih Dursun dk. 89 ?), Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta xx, Charles xx, Danilo xx (Emre Güral dk. 67 x), Maicon xx, El Kabir xx (Aydın Karabulut dk. 53 x), Eto’o xxx

Yedekler: Ozan, Boffin, Musa Nizam, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Chico, Vainqueur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx (Denayer dk. 63 x), Linnes xx, N’diaye xx (Selçuk dk. 62 x), Fernado xx, Tolga Cigerci xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 88 ?), Rodrigues xx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Tarık Çamdal, Koray Günter

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Gomis (dk. 34) (Galatasaray), Eto'o (dk. 83) (Antalyaspor)

Sarı kart: Linnes (Galatasaray), Salih Dursun (Antalyaspor)