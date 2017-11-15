Antalya'da yağış nedeniyle yol çöktü!

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kepez ilçesinde yol çöktü. Halk otobüsü ve hafif ticari araç yolda mahsur kaldı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 10:52

Antalya'da etkili olan yağmur nedeniyle alt yapı çalışması devam eden yol çöktü. Biriken sulardan dolayı çökmeyi fark etmeyen bir özel halk otobüsü ve bir ticari araç çukura düşerek mahsur kaldı.

Özel halk otobüsü yolda mahsur

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2258 sokakta meydana geldi. Saat 16.45 sıralarında Antalya'da belirli aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, alt yapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan caddede seyir halindeki bir özel halk otobüsü, bir de hafif ticari araç çökme sonucu yolda mahsur kaldı.

İş makinesiyle göçükten çıkardılar

Yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, özel halk otobüsünde olan yolcular tahliye edildikten sonra başka otobüslerle gönderildi. Otobüs ve hafif ticari araç iş makineleri yardımıyla göçükten çıkarıldı. Çöken yol belediye ekipleri tarafından kepçelerle tekrar dolduruldu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.