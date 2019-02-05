Antalya'da korkutan deprem

Bugün Antalya'da saat 18.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme 05 Şubat 2019 20:13

Antalya’da bugün saat 18.11’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın depremin merkez üssünün Antalya Kumluca olduğunu belirtti. Saat 18.11’de meydana gelen deprem, yerin 7,31 kilometre derinliğinde yaşandı. Can ve mal kaybı yaşanmayan deprem kısa süreliğine panik yarattı.

Kandilli’den açıklama

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4,1 olarak açıkladı.