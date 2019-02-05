Antalya'da korkutan deprem
Bugün Antalya'da saat 18.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya’da bugün saat 18.11’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın depremin merkez üssünün Antalya Kumluca olduğunu belirtti. Saat 18.11’de meydana gelen deprem, yerin 7,31 kilometre derinliğinde yaşandı. Can ve mal kaybı yaşanmayan deprem kısa süreliğine panik yarattı.
Kandilli’den açıklama
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4,1 olarak açıkladı.