Antalya'da kıyıya 5 metrelik ölü balina vurdu

Antalya Kemer'de hortum ve fırtına nedeniyle kıyıya vuran 5 metre uzunluğunda ölü balinayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

Güncellenme 14 Kasım 2017 13:03

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar, sahilde yaklaşık 5 metre uzunluğunda ölü balina bulundu.

Vatandaşlar sahile akın etti

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Çamyuva Mahallesi sahiline yaklaşık 25 metre mesafede 5 metre uzunluğunda ölü balina bulundu. Dün gece denizde başlayıp Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin edilen balina ölüsünü gören vatandaşlar sahile akın etti. Vatandaşlar ölü balinanın fotoğrafını çekerken, olayı jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Fakülte görevlileri inceleyecek

Balinanın bulunduğu noktaya gelen jandarma ekipleri ise durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.