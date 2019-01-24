Antalya'da hortum çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Antalya'da hortum felaketi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Güncellenme 24 Ocak 2019 18:07

Antalya Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeni ile 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kaybolan bir kişi içinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vali’den açıklama

Yaşanan doğal afet ile ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Vatandaşımızın öncellikle hasar tespitini daha sonra da yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar Antalyamıza, milletimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah kayıp olan kızımıza da en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz” dedi.