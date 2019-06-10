Antalya'da feci uçak kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya Manavgat’ta bir tarlaya düşen tek motorlu uçağın pilotu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme 10 Haziran 2019 16:41

Manavgat’ın Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü olayda, ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.

Uçak ikiye bölündü

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yere çakılan uçağın ikiye bölünmüş olduğu görüntülere yansıdı. Manavgat Atatürk Stadı'nın arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilot hayatını kaybetti

Uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslanolay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. İki gençten Ataberk Gökmen'in de hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gencin İstanbul'da Bilgi Üniversitesi öğrencileri olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili olay yerinde jandarma ekipleri tarafından bariyer çekilerek, soruşturma başlatıldı.

Aynı yerde ikinci kaza

30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Vali'den açıklama

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" ifadelerini kullandı.