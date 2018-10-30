Antalya'da eğitim uçağı düştü! Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Antalya’da özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetti.

Güncellenme 30 Ekim 2018 16:41

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Manavgat’ta henüz belirlenemeyen neden özel bir firmaya ait eğitim uçağı düştü.

Manavgat Kaymakamı, uçakta bulunan pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor" dedi.