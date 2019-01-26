Antalya hortuma teslim oldu! İşte afetin bilançosu

Antalya’da 24 Ocak’ta etkili olan kuvvetli yağış, etkili fırtına ve hortum nedeni ile bölgede zor anlar yaşandı.

Güncellenme 26 Ocak 2019 13:29

Kentte üç gündür etkili olan şiddetli yapış ve kuvvetli fırtına hala etkisini devam ettiriyor. Hızı zaman zaman 90 kilometreyi aşan fırtınanın etkisiyle özellikle Antalya'nın batı ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike'de hortumlar oluştu. Hortumlar sebebi ile 14 kişi yaralandı.

Antalya Kumluca’da meydana gelen hortum felaketi sebebi ile sera ve tarım alanları da zarar gördü.

İki kişi hayatını kaybetti

Bahçede portakal toplarken kafasına sert bir cisim çarparak yaralanan 13 yaşındaki Berivan Karakeçili ile hortumun sürüklediği 40 yaşındaki Bayram Demir kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İki kişi aracı ile kayboldu

Kemer’de ise 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar ile babasını ziyarete giderken hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kayboldu.

Devlet hastanesinin çatısı açıldı

Hortum nedeni ile Kemer Devlet Hastanesi’nin çatısı açıldı, bahçede onlarca ağaç devrildi. Çatı parçaları ve ağaçların devrildiği hastanenin otoparkındaki yaklaşık 100 otomobilde hasar oluştu. Hastanede tedavi gören bazı hastalar, yaşanan sorun nedeniyle Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış, fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kent genelinde çok sayıda portakal ve nar bahçesini su bastı.

Antalya valisinden açıklama

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda, apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden birinin devrildiğini, olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı olduğunu söyledi.

Kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu belirten Karaloğlu, Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu, aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden birinin ve bir otobüsün devrildiğini, polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar olduğunu, buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı olduğunu, meteorolojik uyarıların dikkate alınması gerektiğini, bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıkmaları gerektiğini, uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.