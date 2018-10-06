Antalya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces"a verildi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 10:17

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı. "En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi. Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

İbrahim Tatlıses’e “Onur Ödülü” verildi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e “Onur Ödülü” verilirken, festivale katılamayan Tatlıses’in ödülünü Yavuz Bingöl aldı. Festivale mesaj gönderen Tatlıses, festivale katılmadığı için çok üzgün olduğunu belirterek, “Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü” takdim edildi

Ünlü komedyen, senaryo yazarı ve oyuncu Cem Yılmaz’a da, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ünlü oyuncu ödülünü, Ozan Güven ve Nebahat Çehre’nin elinden aldı. Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

“Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim”

Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür” dedi.

“Ömür boyu arkadaşlık ödülü vermek isterdim”

Ozan Güven de "Bir plaket olsaydı ben de sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülü vermek isterdim, teşekkür ederim" dedi.

Evleniyorlar mı?

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde "Defne Samyeli ile Cem Yılmaz İzmir'de evlenecekler" dedikodularına esprili bir cevap vererek, "Siz gidin, biz gidiyoruz" yorumunu yapmıştı.