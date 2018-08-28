Annesi o rüyayı görmese Tarkan doğmayacakmış!

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, hayatını beyazperdeye taşıma kararı aldı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 14:54

Şu an Almanya’da eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile vakit geçiren Megastar Tarkan, hayatını beyazperdeye taşıma karar aldı. Henüz anne karnındayken ki yıllardan şöhret olduğu yıllara kadar pek çok kez ölümle burun buruna gelen Tarkan, kendi hayatını anlatacak filmin senaryosunu da kendisi yazıyor. Tarkan 45 yıllık hayatını tüm çıplaklığı ile anlatacak.

Annesi, Tarkan’ı aldırmayı düşünmüş

Takvim’in haberine göre, zorluklarla geçen yaşamı daha annesi Neşe Tevetoğlu’nun karnındayken başlayan Tarkan, birçok kez ölümden dönmesini de yazacağı senaryoda anlatacağı konuşuluyor. Yakınlarının anlattığına göre ünlü popçunun annesi Neşe Tevetoğlu eşi Ali Tevetoğlu ile sıkıntılı bir evlilik yaşıyordu. Tam bu sırada Takan’a hamile olduğunu öğrendi. Bu zorlu süreçte bebeği aldırmayı düşünen Neşe Hanım, rüyasında oğlunun ailesi ve memleketi için çok hayırlı bir evlat olacağını görüp bundan vazgeçti.

Adını annesinin gördüğü rüya üzerine almış

Adını da annesinin gördüğü rüyası üzerine alan Tarkan, küçük yaşlarda ağabeyi ile at arabasının peşinden koşarken feci bir kaza geçirdi. Kaza sonrası, doktorların “bu çocuk yaşamaz” dediği ve buna rağmen hayata sımsıkı tutunup yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti.

Fransa’da da kaza geçirdi

Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupa tarzı görünümü ile baskı gören Tarkan, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle üstesinden geldi. 90’ların başında yıldızı parlayan ünlü sanatçı, şöhret olduktan sonra Fransa’da elim bir kaza geçirdi. Ölümle burun buruna gelen ve vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre de yoğun bakımda kaldı.

Senaryosunu kendi kaleme aldı

Tarkan’ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki ünlü sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Megastar'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu.