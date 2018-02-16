Annesi intihar eden Ecem'in cesedi ormanlık alandan çıktı!

Kocaeli'de 5 Ocak'ta ortadan kaybolduktan sonra annesi intihar eden 17 yaşındaki Ecem'in de ormanlık alanda cesedi bulundu.

Güncellenme 16 Şubat 2018 10:46

Kocaeli Gölcük'te 5 Ocak tarihinde birden bire ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunmuş bu olaydan sonra ennesi Esra Ercömert intihar etmişti.

İntihar eden annenin cesedi bulundu

Kaybolan kızını her yerde arayan 42 yaşındaki anne, kızını bulamayınca bunalıma girdi. Zaten rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. İntihar eden Esra Ercömert'in cesedi 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi.

En son Süleyman Kara ile görüşmüş

Ecem'i bulmak için özel bir ekip kuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü genç kızın en sonra annesinin erkek arkadaşı olan Süleyman Kara ile görüştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre, erkek arkadaşı ile mesajlaşan Ecem, Süleyman Kara'nın define bıulduğunu ve çok zengin olduğunu söyledi. Süleyman Kara'nın Ecem kaybolduktan sonra tarihi eser kaçakçılığından cezaevine girdiği ortaya çıkan Süleyman Kara'nın polis tarafından ifadesi alındı.

Soruşma derinleştirildi

Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkardı ve ifadesini aldı. Kara'nın yakınları da gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan sorgulama sonucunda Ecem Balcı'nın öldürüldüğü, öldürüldükten sonra ise Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü ortaya çıktı.

Ormanlık alanda cesedi bulundu

Ormanlık alana dün gece giden ekipler, sorgu sırasında tarif edilen yerde Ecem Balcı'nın toprağa gömülü cesedini buldular. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, Süleyman Kara ve gözaltına alınan yakınlarının ifadesini almaya devam ediyor. Soruşturma ise sürüyor.